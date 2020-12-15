ما سرّ الهبوط المفاجئ للدينار العراقي؟ هل هو تعمّد حكومي؟

2020/12/15 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: انس مرشد

البرلمان يصرح بأنها خطة حكومية منظمة

لخفض العجز المالي وتحقيق وفرة في

الإيرادات.





بعض المواطنين يعتقدون بان السبب سياسي

الهدف منه خلق ارباح لدعم حملات الاحزاب

الانتـخابية.





السوق

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