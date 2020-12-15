تصريح من داخل فريق إعداد الموازنة: اعتماد 42 دولاراً لسعر برميل النفط

2020/12/15 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف وزير التخطيط خالد بتال، الثلاثاء، عن عدم ادراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقال بتال، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (15 كانون الأول 2020)، إن "سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل".

وأضاف أن "رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار"، مشبهاً موازنة 2021 بـ"المريض".

ولفت إلى أن "وزير المالية أبلغه بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل"، مرجحاً "الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة".

وبين أنه "تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة".

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