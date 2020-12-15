ضبط شاحنات محملة بحلويات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

2020/12/15 | 13:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دهوك: الفرات نيوز} تمكنت الهيئة العامة للكمارك،الثلاثاء،ضبط (٤) شاحنات محملة بمواد مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

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