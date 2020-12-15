أزمات العراق.. هذا ما يتعين على بايدن فعله

2020/12/15 | 13:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت مجلة فورين بوليسي الامريكية أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير كانون الثاني المقبل، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق.

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