وكالة الاستخبارات : القبض على مسؤول خلية ارهابية في كركوك

2020/12/15 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحويل ميناء خور الزبير من تجاري إلى نفطيكشفَت الشركة العامة للموانئ العراقية، عن تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي، مبينا ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.

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