وجدوا 9 رؤوس في شقته.. مالك ’’بيت الرعب’’ وقاتل الفتيات عبر ’’تويتر’’ يواجه مصيره الأخير

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةفي قضية صدمت الرأي العام، قضت محكمة يابانية بإعدام رجل قتل 8 نساء ورجل بعد أن تواصل معهم عبر موقع "تويتر"، وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية.وأوضح موقع "بي بي سي" أن تاكاهيرو شيراشي ، الملقب بـ "قاتل تويتر" كان قد اعتقل في عام 2017 بعد العثور على أشلاء جثث ضحاياه في شقته.وقد اعترف الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، بقتل وتقطيع أوصال ضحاياه الذين التقى بهم عبر "موقع توتير" وكان يعبرون عن رغبتهم في الانتحار.وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 400 شخص كانوا قد حضروا جلسة الحكم رغم أن القاعة لم يكن يتوفر فيها سوى 16 كرسيا متاحة للجمهور. وكان شيراشي قد استغل موقع تويتر لجذب النساء اللواتي لديهن رغبة بالانتحار إلى منزله ، قائلاً إنه يمكن أن يساعدهن على الموت، وفي بعض الحالات، كان يزعم أنه سينتحر مع الضحيةونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن لائحة الاتهام أن شيراشي خنق وقطع أوصال ثماني نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 26 عاما بين أغسطس وأكتوبر من العام 2017.وقد وصفت صحفة يابانية منزل القاتل الكائن في مدينة زاما بالقرب من العاصمة طوكيو بـ" بيت الرعب" بعد أن عثر المحققون فيه على 9 رؤوس مقطوعة وأشلاء ممزقة مخباة في ثلاجات وصناديق أدوات.وقد طالب الإدعاء بإنزال عقوبة الإعدام على شيراشي ، الذي اعترف بقتل وذبح ضحاياه، لكن محامي دفاع قال إن تهمة "القتل بالموافقة" هي التي يجب أن توجه إلى موكله، زاعما أن المجني عليهم قد أعطوه موافقتهم بقتلهم. لكن القاضي الذي أصدر الحكم أعلن "أيا من الضحايا لم يوافق على قتله"، مشيرا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على المدان.

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