عضو بالديمقراطي يوضح سبب عدم التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حتى الآن

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، وجود خلافات داخل الحزب الديمقراطي تمنع توصل بغداد وأربيل لاتفاق شامل.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأجيل توقيع الاتفاق الشامل بين بغداد وأربيل لا علاقة لها بوجود خلافات بين الأحزاب الكردية أو الحزب الديمقراطي الكردستاني على نسبة النفط التي ستسلم، أو عائدات المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "وفد حكومة الإقليم الموجود في بغداد منذ أيام، يمتلك كامل الصلاحيات، ويمثل جميع الكرد"، مشيراً إلى أن "تأجيل التوصل لاتفاق، هو لحل الإشكاليات الفنية وطريقة تسليم النفط وحصة الإقليم من الموازنة"

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، "وجود تقدم كبير في المفاوضات، لكنها أمور جذرية وطويلة الأمد، وتحتاج إلى مزيد من الوقت".

ويتواجد وفد يمثل حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، ليجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق يخص موازنة 2021 وحصة الإقليم منها وكذلك إرسال بغداد لرواتب الموظفين.وتم تأجيل زيارة لرئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد، كان من المقرر لها أن تكون يوم أمس للتوقيع على مضامين الاتفاق الشامل.

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