حراك برلماني لوقف ’’صعود الدولار’’ أمام الدينار.. ونائب يكشف عن أولى خطواته

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، عن وجود حراك برلماني يهدف الى ايقاف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال شعلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حراكاً برلمانياً يجري حاليا، لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولين اخرين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وما هي الخطط الحكومية لمواجهة هذا الارتفاع".

وبين، أن "مجلس النواب العراقي، سيكون له موقف وقرارات بعد الاستضافة للمسؤولين عن هذا الملف، فلا يمكن السكوت عن هذا الارتفاع، الذي بدء يؤثر على اسعار السوق العراقي، وهذا الامر سيكون له تبعات سلبية خصوصاً على المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود".

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، امس الاثنين، إن هناك توجهاً حكوميا لرفع سعر صرف الدولار بهدف سد العجز الكبير في مشروع قانون موازنة 2021.

وقال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك توجها حكوميا لزيادة سعر الصرف، بشكل تدريجي، لأن قانون موازنة 2021، فيه عجز مالي كبير، واحد سبل تخفيض هذا العجر، هو زيادة سعر صرف الدولار، ولهذا الحلول الحكومية عن مواجهة الارتفاع الحالي، فهي تريد ذلك وتعمل على ذلك".

وبين ان "اسعار الصرف سوف تواصل الارتفاع في قادم الأيام، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين، لأنه سيزيد من اسعار المواد الغذائية وغيرها".

ويوم امس، ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار اليوم بعدة محافظات لتصل إلى أكثر من 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد ، صباح امس الاثنين، سعر صرف بلغ 132 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كان سعر الصرف في ساعات الصباح لا يتعدى 128 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار.

وارتفع سعر الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد ليبلغ سعر البيع 133 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 131 ألف دينار للقيمة ذاتها.

وتأتي هذه القفزة مع تداول أنباء عن نية البنك المركزي تثبيت سعر الدولار على 130 ألف دينار لكل 100 دولار، لتغطية عجز الموازنة.

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