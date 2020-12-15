مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بالقتل والسرقة والتزوير

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تواصل مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق وملاحقة المجرمين للحد من ارتكاب الجرائم، فيما أعلنت حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الممارسات الامنية تضمنت القاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما …

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