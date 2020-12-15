اتفاق جيديد بين بغداد واقليم كرستان

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ان وفد اقليم كردستان اجرى مفاوضات “ صعبة” بشأن ازمة الرواتب، بسبب تمسك الحكومة الاتحادية بقانون العجز المالي الذي يشترط بمادته السابعة الالتزام بتسديد اقيام النفط المصدر والإيرادات غير النفطية.واكد كفاح في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ان “وفد اقليم كردستان اجرى …

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