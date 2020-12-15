العراق.. الناطق باسم مقتدى الصدر: من المبكر الحديث عن تحالفات

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الشيخ، صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه : من المبكر الحديث عن التحالفات....

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