2020/12/15 | 13:35 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد الشيخ، صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه : من المبكر الحديث عن التحالفات....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الناطق باسم مقتدى الصدر: من المبكر الحديث عن تحالفات
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الناطق باسم مقتدى الصدر: من المبكر الحديث عن تحالفات
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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