المالية النيابية العراقية تكشف مصير رواتب الموظفين

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل 2021، فيما أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد...

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