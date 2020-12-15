عرض كتاب لقائد الثورة باللغة العربية في معرض بغداد الدولي للكتاب

2020/12/15 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ، تم عرض كتاب "معرفة العدو" لقائد الثورة الاسلامية في معرض بغداد ال...

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