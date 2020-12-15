2020/12/15 | 13:35 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي: سنساعد في اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين عدا المطلوبين بالحق المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: سنساعد في اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين عدا المطلوبين بالحق المدني) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: سنساعد في اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين عدا المطلوبين بالحق المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).