التعليم تعلن تمديد التقديم الى المنح الدراسية المصرية

2020/12/15 | 13:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد مدة التقديم الى المنح الدراسية الأولية (البكالوريوس) المقدمة من جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر إن وزارة التعليم العالي مددت فترة التقديم على المنح الدراسية الخاصة بشهادة البكالوريوس المقدمة من وزارة التعليم العالي المصرية الى غاية 2020/12/19، منوها الى أن التقديم سيكون على الرابط الالكتروني أضغط هنـــــــــا

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