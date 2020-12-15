الأعرجي من ساحة الحبوبي: فريق الأزمة سيتابع شؤون ذي قار من موقع أدنى

2020/12/15 | 13:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس فريق أزمة الطوارئ لمحافظة ذي قار مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي ان الفريق سيتابع شؤون المحافظة من موقع أدنى مع الالتزام بجميع الوعود الخاصة بالخدمات والبنى التحتية".

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