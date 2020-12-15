وزير الداخلية يوجه بالمباشرة بمنح المستمسكات الثبوتية للنازحين في خمس محافظات

2020/12/15 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بالمباشرة بمنح المستمسكات الثبوتية للنازحين في خمس محافظات.

وذكر بيان عن الداخلية في بيان مقتضب ان “وزير الداخلية وجه بالمباشرة بمنح المستمسكات الثبوتية للنازحين القاطنين في مخيمات (السليمانية – أربيل – دهوك – كركوك – صلاح الدين)”.

واوضح ان “إنجاز المعاملات سيتم في المكان نفسه”.

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