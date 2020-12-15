المنافذ الحدودية: رفع كرفانات متجاوزة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/12/15 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رفعت الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة المتواجدة داخل الحرم الكمركي للميناء بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة الميناء وقيادة القوة البحرية والمركز الكمركي وبحضور ممثلي الأجهزة الأمنية وبدعم القوة الساندة”.

واوضحت أن “هذا الإجراء يأتي لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الكمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم وفق القوانين والتعليمات”.

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