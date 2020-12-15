إسرائيل تتغلغل شرق أوروبا لتطيل قرارات الاتحاد الأوروبي ودعم سياسات الاحتلال - نهاد ابو غوش

2020/12/15 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش*أعلنت جمهورية التشيك مطلع الشهر الحالي (ديسمبر) عن قرارها افتتاح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس، من دون أن تنقل سفارتها أو تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتبعتها في ذلك بعض الدول الصغيرة في أميركا الوسطى.جمهورية التشيك هي ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم على افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس بعد أن سبقتها في ......





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