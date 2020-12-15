تعليق الدوام الرسمي في 8 مدارس بالديوانية !

2020/12/15 | 13:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]قررت الحكومة المحلية في الديوانية، الثلاثاء، تعليق الدوام لأسبوعين في 8 مدارس سجلت فيها اصابات بكورونا.

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