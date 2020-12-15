وزير التخطيط العراقي: 50 تريليون دينار رواتب الموظفين بموازنة 2021

2020/12/15 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل 2021 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء للأسبوع الجاري.وقال النجم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رواتب الموظفين ومخصصاتهم في …

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