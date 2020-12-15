البرازيل تشكك في شفافية اللقاح الصيني ضد كورونا

2020/12/15 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من الجو لشخص يعمل في مقبرة في ماناوس البرازيلية حيث يتم دفن ضحايا كوفيد-19 يوميا بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2020 © ا ف ب/ارشيف مايكل دانتاس برازيليا (أ ف ب) – اتّهمت الهيئة البرازيلية المنظّمة لقطاع الصحة “أنفيسا” الاثنين الصين باستخدام معايير “غير شفافة” للحصول على إقرار طارئ للقاحها ضد كوفيد-19 “كورونا فاك”، والذي […]

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