آراس دارتاش: ارتفاع سعر الدولار مرتبط بثلاثة أسباب

2020/12/15 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل الاقتصادي الدكتور آراس حسين دارتاش، ان ارتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في اسواق اقليم كوردستان والعراق يعود لعدة اسباب، مشددا على ان المتضرر الاكبر من ارتفاع السعر هو المواطن ذوي الدخل المحدود.

وقال الدكتور آراس دارتاش في حديث لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان ارتفاع سعر الدولار في الاسواق يعود لعدة اسباب، مضيفا بأن السبب الاول هو الاشاعات حيث هناك نوع من الاشاعات هي مجرد اقاويل من بعض المسؤولين والسياسيين وربما هم اساسا غير اقتصاديين، عن توجه الحكومة بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، مشددا على ان ذلك تابع لوزارة المالية والبنك المركزي، لكن لحد الآن لا نعرف هل هذا صحيح ام لا؟ وليس هناك موقف رسمي من الحكومة ولا البنك المركزي.

واضاف ان السبب الثاني هو انه عادة في الشهر الأخير من العام يقوم البنك المركزي بعمليات المقاصة من اجل سد الحسابات الختامية وتنظيمها، وفي هذه الفترة تطرح كمية اقل من الدولار عن طريق نوافذ العملة وربما يتوقف البنك المركزي عن طرح الدولار في السوق لعدة ايام.

واشار الى ان السبب الثالث هو وجود حديث عن ان العراق قد يواجه مشكلات على خلفية الصراعات الاقليمية او الصراع بين الولايات المتحدة وايران، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين ويدفعهم للاحتفاظ بكمية اكبر من الدولار.

وفيما يتعلق بنية الحكومة فعلا لتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، قال الدكتور آراس دراتاش بانه يقال ان في نية الحكومة ان يكون سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى ما 135 الف او 150 ألف دينار لكل 100 دولار، معربا عن اعتقاده بعدم وجود اي شئ من هذا القبيل لطالما لا يوجد شئ رسمي حتى الآن.

ولفت الدكتور آراس دارتاش الى انه في حال قررت الحكومة ذلك وخفضت سعر صرف الدينار مقابل الدولار فإن أسعار السلع والبضائع سترتفع، وستقل القدرة الشرائية للدينار العراقي، لافتا الى ان الخسارة في هذه الحالة ستصيب ذوي الدخل المحدود، وفي الاول والاخير المواطن هو الخاسر سواء كان من محدودي الدخل او لا، مشددا على ان ذوي الدخل المحدود هم سيتأثرون بذلك اكثر من غيرهم.

PUKmedia / فائق إيزدي

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