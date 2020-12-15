2020/12/15 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيومن رايتس تعبر عن خيبة أملها من وعد قطعه الكاظمي موجهة أول انتقاد دولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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