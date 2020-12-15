الأعرجي يوضح بشأن طبيعة التعامل مع معتقلي التظاهرات في ذي قار

2020/12/15 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عبر مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الثلاثاء، عن شكره لمتظاهري الناصرية الذي وقفوا مع القوات الأمنية، مؤكداً على دعمه ومساعدته للمعتقلين الأبرياء.

وقال الأعرجي في تصريح لـ"ناس"، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ذي قار (15 كانون الأول 2020): "شكرا لأهالي ذي قار، وكل الأبطال المتظاهرين والمعتصمين المتعاونين مع القوات الأمنية".

وبشأن ملف المعتقلين، أوضح الاعرجي أن "المعتقل الذي لا توجد عليه دعاوى مدينة سنكون مساعدين له في حل هذه المشكلة، ولكن من عليه دعاوى مدنية حق شخصي لا نتدخل في ذلك".

أما بالنسبة للعمل الفريق الوزاري في المحافظة، بين الاعرجي أن "القرار يؤخذ من قبل رئيس الوزراء، وبدورنا سنطلب من الوزرات الخدمية أن يعملوا في هذه المحافظة للاطلاع على واقعها عن كثب ويتخذون القرارات التي في مصلحتها".

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