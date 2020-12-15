فتح 6 طرق مغلقة منذ 14 عاماً في ديالى

2020/12/15 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الثلاثاء، (15 كانون الأول، 2020)‏، فتح 6 طرق مغلقة منذ 14 عاماً في المحافظة.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة عليا في قيادة شرطة ديالى وبالتنسيق مع قائممقامية قضاء بعقوبة، أعادت فتح 6 طرق هامة ضمن الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة ( مفرق- حي المعلمين)، كانت مغلقة منذ 14 عاماً لدواعٍٍ أمنية".

واضاف أن "95% من طرق بعقوبة المغلقة في السنوات الماضية، قد اعيد فتحها من قبل القوات الأمنية لخلق مرونة في حركة المركبات"، مبينا أن "فتح الطرق المغلقة يخضع لإجراءات محددة مع توفير بدائل للتفتيش ومنع حصول اي خروقات امنية".

ولفت إلى أن "أعادت فتح الطرق يشمل كل مدن ديالى دون استثناء".

وكانت عشرات الطرق الرئيسية والفرعية في بعقوبة، قد اغلقت بعد عام 2006، لحماية الاهالي من هجمات تنظيم القاعدة في ذلك الوقت.

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