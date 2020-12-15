وزير الداخلية يوجه بمنح المستمسكات الثبوتية للنازحين في 5 محافظات

2020/12/15 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، بالمباشرة في منح المستمسكات الثبوتية للنازحين في 5 محافظات.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النازحين عانوا الكثير، ونحن نتابع أحوالهم اولا بأول وفي مقدمة واجباتنا تقديم الخدمات لهم".

وأضاف: "وجهنا لجنة من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالمباشرة بمنح المستمسكات الثبوتية للنازحين القاطنين في مخيمات محافظات ( السليمانية - أربيل - دهوك - كركوك - صلاح الدين) وإنجاز معاملاتهم في المكان ذاته".

وأشار وزير الداخلية بحسب البيان، إلى "الاستماع لمشاكل النازحين الخاصة بعمل المديرية ووضع الحلول السريعة لها".

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