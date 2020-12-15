عبد الغني الاسدي :هدفنا اعادة الحياة الى طبيعتها في الناصرية

2020/12/15 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ان هدف زيارته لمحافظة ذي قار مع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي اليوم اعادة الحياة الى طبيعتها في الناصرية,ووجه الاسدي الشكر لاهل الناصرية والمتظاهرين على الاستجابة والتعاون لحفظ امن مدينتهم./انتهى

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