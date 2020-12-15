2020/12/15 | 14:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف العلماء ديناصورا بحجم الدجاج مع ريش مبهر يشبه الطاووس، وكان له فرو أصفر وبني أسفل ظهره و"إبر" طويلة تخرج من كتفيه وشعيرات ملونة ومنقار برتقالي وذيل طويل.

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