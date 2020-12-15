محترف إيراني يعزز صفوف كرة صالات الجنسية

2020/12/15 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلن نادي الجنسية الرياضي، تعاقده مع محترف إيراني لتعزيز صفوف الفريق.

وقال رئيس النادي حميد الكعبي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المحترف الايراني مصطفى طيبي، وصل الى بغداد تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه لصفوف نادي الجنسية”.

واوضح أن “طيبي من اللاعبين المميزين وسيشكل اضافة مهمة لصفوف الفريق”، مؤكداً ان “الهيئة الادارية تسعى الى توفير جميع متطلبات الفريق للنهوض بواقع الفريق”.

ويلعب طيبي ضمن صفوف المنتخب الايراني بكرة الصالات.

يذكر نا الجنسية يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري العراقي الممتاز بكرة الصالات.



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