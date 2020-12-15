محافظ ذي قار: تحقيق أغلب مطالب المتظاهرين والحركة طبيعية في الحبوبي

2020/12/15 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الثلاثاء، تحقيق أغلب مطالب متظاهري المحافظة، مشيراً إلى أن الحركة اعتيادية في ساحة الحبوبي.

وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الناصرية واحدة من أهم محافظات الحراك السلمي في العراق وأن المتظاهرين في المحافظة تمكنوا من تحقيق أغلب مطالبهم، المتمثلة بحكومة تسمع لهم، وتوليهم اهتماما خاصا، إضافة إلى وجود قانون انتخابات، وموعد لهذا القانون، وجميع طلباتهم التي تأتي للمحافظة ترسل الى الجهات المعنية في العاصمة بغداد وباهتمام بالغ".

وأضاف أن "التظاهر السلمي مكفول غير ممنوع، ولكن بالأطر السلمية"، مؤكداً أن "الحركة اعتيادية في ساحة الحبوبي، وتم الإيعاز لمديرية البلدية لتنظيف الشوارع الأربعة، التي تلتقي بساحة الحبوبي وتأهيلها".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من بسط الأمن بسلمية تامة، وحثهم على استيعاب الجانب الأمني وعدم إراقة الدماء"، موضحا أن "الحراك السلمي يجب أن يرتبط بطبيعة الحياة لأهالي ذي قار، من حيث عدم قطع الطريق، وحرق الإطارات، والحفاظ على انسيابية حركة العجلات باتجاه مركز المدينة، المتمثلة بالحبوبي".

وتابع "وعلى هذا الأساس تمت زيارة ساحة الحبوبي، وإجراء اللقاءات بالمواطنين المتواجدين في الساحة، الذين أبدوا شكرهم، فضلا عن إجراء اللقاءات مع القوات الأمنية، وتوصيتهم بضرورة التزام الجانب القانوني نصاً وروحا".

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