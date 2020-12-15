2020/12/15 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الخميس , ان مجلس الوزراء قد انهى مراجعته لمشروع قانون الموازنة وانها متوقفه على اتفاق أخير , مرجحة ارسال الخميس المقبل .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مشروع قانون الموازنة قد تم الانتهاء من مراجعته ولن تبقى فيه الا الانتهاء من التوافق النهائي مع الوفد الإقليم رئاسة قوباذ طالباني المتواجد في بغداد ” .وأضاف ان ” الحكومة والوفد الكردي اتفقا بشكل شبه نهائي على بنود الموازنة بحسب شروط قانون العجز المالي الذي اعتبر قانون لموازنة 2020 ” , مرجحة ان ” يتم ارسال مشروع القانون الخميس المقبل ” .وأشارت جودت الى ان ” التصويت على الموازنة سوف لن يستغرق اكثر من أربعين يوما ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة ترجح ارسال الموازنة للبرلمان بعد غد الخميس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة ترجح ارسال الموازنة للبرلمان بعد غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).