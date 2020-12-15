وزير التخطيط يؤكد عدم إدراج موازنة 2021 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

2020/12/15 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط خالد بتال، عدم إدراج الموازنة الاتحادية للعام المقبل ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقررة هذا اليوم.

وقال بتال في تصريحات صحفية إن موازنة ألفين وواحد وعشرين لم تدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، مبينا أن الانتهاء من مناقشة موازنة العام المقبل، سيكون خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأشار بتال إلى الاتفاق على الجانب الاستثماري في الموازنة مع البنك الدولي، لافتا إلى أن رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة بلغت نحو خمسين ترليون دينار.

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