خزن كتب في حمامات احدى المدارس يحرك تحقيقا برلمانيا

2020/12/15 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، لجنة التربية النيابية بإجراء تحقيق عاجل بشأن مقطع فيديو يظهر قيام احدى المدارس بخزن الكتب حمامات المدرسة.

ووجه الحداد انتقادات للواقع المؤسف حسب وصفه، والحالات المزرية في بعض المدارس وعدم الاهتمام بواقع الأبنية، وذلك في تعليق على مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اثار موجة من الاستياء في مختلف الأوساط، بعد ان ظهرت فيه عملية تخزين الكتب الدراسية والمناهج العلمية في حمامات احدى المدارس.

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