فيك لولة يا سلطان - خالد خالص

2020/12/15 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_خالص نشرنا على مدى أسابيع صورا رائعة للقفزة النوعية التي عرفتها مدينة الرباط إن على مستوى البنية التحتية أو على مستوى العمران وترميم المدينة القديمة وقصبة الاوداية وشالة والاسوار الموحدية والاندلسية والعلوية والمنتزهات والمساحات الخضراء والمسرح والملاعب الرياضية والمستشفيات ومحطات القطار والمرائب تحت ارضية والطرامواي والخزانة الوطنية والمتاحف والجامعات والمعاهد والمحاكم الى جانب توسيع الشوارع والأزقة ......





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