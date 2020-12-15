مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم

2020/12/15 | 14:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الثلاثاء .

وجاءت المؤشرات كالاتي:1.



بلغ عدد الاسهم المتداولة (1,055,919,071) سهم .2.



اغلق مؤشر الاسعارISX60 في جلسة اليوم على (482.07) نقطة منخفضا بنسبة (0.23%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (483.20) نقطة.3.



تداول اسهم (31) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .4.



يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (31) شركة .5.



بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (324) مليون سهم بقيمة بلغت (313) مليون دينار من خلال تنفيذ (106) صفقة على أسهم (9) شركات .6.



بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (64) مليون سهم بقيمة بلغت (128) مليون دينار من خلال تنفيذ (45) صفقة على أسهم (5) شركات.

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