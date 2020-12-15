نقابة الصيادلة تطالب باكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالدينار بعد ارتفاع سعر الدولار

2020/12/15 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء …اكدت نقابة الصيادلة في كربلاء ان ارتفاع سعر صرف الدولار سبب ارتفاعا باسعار الادوية، مطالبة وزارة الصحة باكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالدينار العراقي.وقال نقيب الصيادلة علي المعمار لـ/المعلومة/، ان “ارتفاع سعر صرف الدولار سبب ارتفاعا باسعار الادوية حيث ان عملية استيراد الادوية من قبل المكاتب العلمية في عموم العراق والتي تجهز المذاخر الدوائية الاهلية تتعامل بالدولار الامريكي وتجهز الى الصيدليات الاهلية ايضا بالدولار، ما ينعكس سلبا على المريض”.وطالب المعمار ان “وزارة الصحة بضرورة اكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالدينار العراقي، والضغط على المكاتب العلمية ببيع الادوية للمذاخر الدوائية بالدينار والمذاخر تبيعها للصيدليات ايضا بذات الصيغة”.انتهى 25

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