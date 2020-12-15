2020/12/15 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد مدة التقديم الى المنح الدراسية الأولية (البكالوريوس) المقدمة من جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2021/2020.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة التعليم العالي مددت فترة التقديم على المنح الدراسية الخاصة بشهادة البكالوريوس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تمدد التقديم الى المنح الدراسية المصرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تمدد التقديم الى المنح الدراسية المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).