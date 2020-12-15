المرور تحدد مواعيد مراجعة منتسبي القوات الأمنية لمجمعات التسجيل

2020/12/15 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مواعيد مراجعة منتسبي القوات الأمنية لمجمعات التسجيل مساءً.وذكر قسم العلاقات والإعلام في المديرية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لأمور تنظيمية، تقرر ان تكون مراجعة منتسبي القوات الامنية لمجمعات التسجيل في الدوام المسائي حصراً بعد الساعة الثالثة عصراً”.وأضاف، ان “المراجعة تكون في …

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