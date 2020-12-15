عمليات جراحية مجانا للعراقيين في مستشفى تابعة للعتبة الحسينية في كربلاء

2020/12/15 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه

السلام) الجراحي التخصصي التابع للعتبة

الحسينية المقدسة عن عدد العمليات التي

تجرى يوميا للمواطنين مجانا.

ونقل الموقع الرسمي للعتبة الحسينية عن

المعاون الاداري للمست

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