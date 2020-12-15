وزير التخطيط:موازنة

2020/12/15 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التخطيط خالد بتال، عن عدم

إدراج الموازنة العامة للعام المقبل

على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم

الثلاثاء، فيما شبهها بـ”المريض”.

وقال بتال، بحسب الوكالة الرسمية، إن

“سعر النفط حدد بـ 42

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