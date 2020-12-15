الهيئة العليا للحج تحدد شروط وضوابط العمرة

2020/12/15 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم 2021، فيما حددت الشروط والضوابط الموجدة لديها بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الأول 2020)، إن "الهيئة، تعلن البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1442هـ - 2021م) وفق الشروط والضوابط الموجودة لدى الهيئة العليا للحج والعمرة في الدائرة الادارية والمالية - قسم الحسابات في مقرها الكائن (بغداد - الجادرية) والتي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد".

وأضافت، "يستشنى من ذلك الشركات المفعلة للموسم الماضي 1441هـ - 2019 و 2020م، حيث سيتم تمديد اجازاتهم لموسم 1442هـ - 2021م ، علماً أن مراجعة مقر الهيئة تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020".

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