طالباني: مستعدون لتسليم كامل إيرادات الاقليم للحكومة الاتحادية

2020/12/15 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، تسليم كامل إيرادات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى الاستعداد للاتفاق مع بغداد، وأنهم ينتظرون رد الحكومة العراقية للإجابة عن المبلغ الذي سيتم تخصيصه لإقليم كوردستان.وقال طالباني في حديث لوسائل اعلام وتابعته "الاقتصاد نيوز"، اننا "توجهنا إلى بغداد منذ يوم الأربعاء الماضي لتنفيذ قانون تمويل العجز، وهذا القانون تم تمريره في البرلمان بدون مشاركة الكورد، ورغم ملاحظاتنا على القانون، الا أننا جئنا لتنفيذه، وبهذا الهدف قمنا بعقد عدة اجتماعات"، مشيرا إلى أن "هذا القانون يطالب اقليم كوردستان بتسليم ايراداته النفطية وغير النفطية، ونحن مستعدون لذلك"، مضيفاً: "نحن الان بانتظار رد الحكومة الاتحادية حول المبلغ الذي ستقوم باعطاءه لإقليم كوردستان مقابل تسليمه ايراداته النفطية وغير النفطية، ولا يزال حوارنا مستمراً".ودعا طالباني ، كافة الأطراف إلى التهدئة، مردفاً: "نحن هنا لتسلّم مستحقات إقليم كوردستان وموظفيه، ومطمئن بأننا سنصل لنتيجةٍ موفقة".ولفت إلى أنهم شاهدوا وسمعوا تصريحات مختلفة من قبل شخصيات كانت قد تحدثت عن أن الحوار بين اقليم كوردستان وبغداد أخفق أو توقف، "أريد أن أطمئن المواطنين بأن الحوار مستمر وسيستمر حتى الوصول الى نتيجة".واضاف ان "الوفد توجه الى بغداد للمطالبة بحقوق المواطنين في اقليم كوردستان وموظفيه، ولم نأتي ليتصدق الناس علينا، هناك قانون تم تمريره ومضمونه واضح وجئنا لتطبيقه".وتابع اننا "باقون في بغداد حتى نصل الى نتيجة موفقة لأجل مواطني اقليم كوردستان، والوضع السياسي الحالي جعل الاوضاع أكثر سوءاً"، داعياً المواطنين إلى التهدئة حتى الوصول إلى نتيجة موفقة.وبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،السبت الماضي، مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، آليات تنفيذ قانون العجز المالي "بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد.

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