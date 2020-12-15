الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتسلم ملفي ترشيح السعودية وقطر لاستضافة كأس آسيا 2027

2020/12/15 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفي الترشيح المقدمين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وقام محمد قطان سفير السعودية في ماليزيا، وفهد محمد كافود سفير قطر في ماليزيا، بزيارة مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وذلك من أجل تسليم الوثائق اللازمة في ملف الترشيح.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تسلم يوم الأحد في البحرين ملف ترشيح السعودية المقدم من رئيس الاتحاد السيد ياسر المسحل.

وتعتبر قطر والسعودية من ضمن خمس دول تقدمت لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، حيث تمتلك جميع الاتحادات مهلة حتى 18 كانون الأول من أجل تقديم ملف الترشيح الرسمي.

وكان منتخب السعودية توج بلقب بطولة كأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، حيث تسعى البلاد لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011.

يشار إلى أن نسخة 2023 ستقام في الصين، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية خلال اجتماعها الذي عقد في باريس خلال شهر حزيران 2019.

وسوف يتم الإعلان عن الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027 خلال عام 2021.

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