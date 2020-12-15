العثور على جثة رجل جنوب بغداد

2020/12/15 | 14:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عثرت القوات الأمنية، على جثة رجل مجهول الهوية جنوب العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز”، انه “تم العثور، ظهر اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية ضمن منطقة جسر ديالى القديم جنوب بغداد”.وأشار الى ان “الجثة بدت عليها آثار إطلاقات نارية في منطقة البطن”.

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