بعد ارتفاع سعر النفط ..نائب عن ديالى يطالب بشمول مناطق في المحافظة بمشاريع البنى التحتية

2020/12/15 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، بشمول المناطق المحررة وخاصة في محافظة ديالى بمشاريع البنى التحتية.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان على الحكومة الاستثمار الامثل لارتفاع سعر برميل النفط وتخصيص المبالغ الكافية للمشاريع وخاصة مشاريع البنى التحتية في عدة مناطق من محافظة ديالى.واضاف الجبوري:" ان مناطق قرة تبة وجلولاء والسعدية وجبارة تعاني من نقص حاد في مشاريع البنى التحتية وهي بحاجة ماسة لها لضمان عودة امنة للعوائل النازحة .واوضح:" ان الاستمرار بسد النقص في المشاريع الخدمية وخاصة البنى التحتية يعكس انطباعا ايجابيا لدى المواطن بعمل الدولة واجهزتها المعنية لانهاء معاناته ./انتهى7

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