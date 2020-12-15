2020/12/15 | 14:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤول خلية إرهابية في محافظة كركوك....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. صيد ثمين يقع بيد الاستخبارات العراقية في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. صيد ثمين يقع بيد الاستخبارات العراقية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).