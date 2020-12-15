الحج والعمرة تعلن البدء بتسيير رحلات العمرة لعام 2021

2020/12/15 | 14:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1442هـ - 2021م) وفق الشروط والضوابط الموجودة لدى الهيئة العليا للحج والعمرة.

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