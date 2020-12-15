2020/12/15 | 14:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتنامى ظاهرة منحرفة خطيرة تسجلها المحاكم العراقية أسبابها اخلاقية واقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة خطيرة تتضاعف أمام القضاء.. أسبابها ودوافعها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة خطيرة تتضاعف أمام القضاء.. أسبابها ودوافعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).