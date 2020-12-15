خلية الازمة تغلق ثانوية في النجف الاشرف لمخالفتها التعليمات

2020/12/15 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان

قررت خلية الأزمة في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، إغلاق ثانوية لمخالفتها التعليمات الصحية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "خلية الأزمة أغلقت ثانوية "در النجف الأهلية للبنين والبنات" لمخالفتها التعليمات والقوانين الصحية في النجف الأشرف".

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